Бизнес избежит увольнений за счет сокращения зарплаты и отпусков

Большая часть российских компаний в апреле ради выживания в условиях режима самоизоляции сократила зарплаты работников или заставила их уйти в отпуск. Возможно, из-за этого рынок труда сможет адаптироваться к текущим условиям, и число безработных в мае вырастет не более чем на 250-500 тысяч человек.

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования агентств занятости Kelly Services, «Авито Работа» и «Анкор».

По данным агентств, 35% опрошенных работников не увидели изменений своей занятости из-за карантинных ограничений. В отпуск были вынуждены уйти 32% участвовавших в исследовании сотрудников. Под сокращение попали 22% респондентов и столько опасается его в будущем. Пятая часть опрошенных сообщила о сокращении рабочих часов или отмене премий. В Владивостоке потеряло работу 44% респондентов, в Москве и Краснодаре по 29%.

О снижении уровня доходов сообщили 68% участников исследования. Они заняты в основном в сфере туризма, развлечений и услуг. Примерно треть — сохранила свои доходы, у 2%, занятых в госуправлении, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и медицине, доходы увеличились.

Рекрутинговые сайты сообщили, что в апреле число опубликованных вакансий сократилось на 33-48%. На одно предложение сейчас приходится 2,89 резюме. В феврале этот показатель составлял 2,25.

Возможно, за счет снижения жалованья и отпусков бизнес сможет адаптироваться к условиям кризиса и избежать массовых увольнений сотрудников.

Депутаты «Единой России» приступили к разработке поправок к Трудовому кодексу, в части регуляции норм рабочего дня на удаленной работе. Они намерены законодательно защитить работника и его личное время от попыток работодателя не оплачивать сверхурочную работу.