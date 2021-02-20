Биткоин подорожал до 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла на 2,02% — до 57,11 тысячи долларов. Это новый рекорд для криптовалюты. Еще в начале недели биткоин стоил на семь тысяч долларов меньше.

Это следует из данных портала Coindesk на 15:29 по московскому времени. Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Согласно данным на 15:42 по московскому времени, биткоин рос уже на 2,52% и находился на уровне 57,396 тысячи долларов.

Резкий рост цены биткоина начался во второй половине декабря 2020 года. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, на которой криптовалюта которая держалась последние три года. Периодами она обновляла исторические рекорды практически ежедневно.

Психологическую отметку в 50 тысяч долларов цифровое золото преодолело 16 февраля. Уже на следующее утро популярна криптовалюта стоила 51 тысячу долларов. Вечером того же дня цена биткоина в очередной раз побила прежний исторический рекорд. Курс самой популярной криптовалюты вырос до отметки в 52 тысячи долларов.

Биткоин — система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. На данный момент биткоин является самой популярной криптовалютой.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об операциях с криптовалютой, которые будут облагаться налогом. На рассмотрение документ внесло правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что новый закон позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на юридическую помощь.