Биткоину предсказали рост к концу августа

Курс биткоина в августе может подняться до 45-50 тысяч долларов. Пока причин для снижения его цены нет, считают эксперты.

По мнению СЕО и основатель компании EMCD Михаэля Джерлиса, к концу лета у биткоина будет два пути — или остаться на текущем уровне в районе 35-40 тысяч долларов, либо преодолеть эту отметку и достигнуть планки в 45 тысяч долларов, сообщило РИА «Новости».

Джерлис добавил, что сейчас нет причин, чтобы биткоин упал до уровня 30 тысяч долларов и ниже.

«Как показала последняя неделя, участники рынка уже устали от стагнации, и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком», — добавил он.

На цену биткоина, по его словам, будут влиять несколько факторов. Среди них — релокация китайских майнинговых предприятий и риторика властей США по крипторегулированию.

За счет того, что многие майнинговые фермы релоцируются именно в Штатах, а также потому что основная трейдинговая активность и инвестиции тоже идут от американских инвесторов, решения в США будут иметь серьезное влияние на ситуацию на крипторынке, добавил он.

Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников разделил мнение Джерлиса и заявил, что снижение биткоина в ближайшее время маловероятно. Однако очень большое значение тут будет играть информационное поле.

«Самым тревожным фактором, который способен подорвать нынешний позитивный тренд, я считаю возможное ужесточение крипторегулирования в США, на которое во многом ориентируются и в ЕС, и в Канаде, и в остальном мире», — отметил эксперт.

К концу августа, по его мнению, биткоин может совершить рывок и закрепиться выше 40 тысяч долларов. Возможны даже локальные рывки к 50 тысячам долларов. Но это, скорее всего, будут краткосрочные всплески курса, пояснил Сошников.