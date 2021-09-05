Биткоину предсказали рост до 75 тысяч долларов до конца года

Биткоин до конца года может обновить свой исторический максимум и подняться до 73–75 тысяч долларов. Такой прогноз представил резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

Он отметил, что биткоин за три месяца смог восстановить больше половины своего падения и этому не помешала глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов, которой он достиг 14 апреля, сообщило РИА «Новости».

Сейчас биткоин торгуется на отметке в 50 тысяч долларов. По мнению Назирова, криптовалюта может продолжить свое восхождение и сильным сигналом для этого является пересечение глобальной трендовой линии. Это, по его прогнозу, позволит цене идти выше своих максимумов.

«Уже в этом году стоимость криптовалюты сможет достигнуть 73–75 тысяч долларов», — заявил он.

Назиров также обратил внимание, что сентябрь криптовалюта открыла ценой выше 45 тысяч долларов, а это говорит о преимущественном интересе покупателя.

Еще один фундаментальный фактор роста — перспектива принятия биткоина в латиноамериканских странах, где большой интерес к нему проявляют крупные инвесторы и долгосрочные держатели.

По мнению специалиста, на подъем повлияет и рост американских технологических индексов, где биткоин начинает превращаться в защитный актив.