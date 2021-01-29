Биткоин вырос в цене более чем на 10%

Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии выросла 28 января на 10,03% до отметки 33,456 тысячи долларов за единицу после заметного падения накануне.

Как сообщил портал CoinDesk, на пике цена биткоина находилась на уровне 33,500 тысячи долларов (+10,04%). По данным на 03:07 мск криптовалюта стоила 33,430 тысячи долларов за штуку (+10.19%).

Аналитики портала напомнили, что последние месяцы биткоин демонстрировал рекордный рост. К 8 января 2021 года его стоимость превысила 41 тысячу долларов, обновив исторический максимум.

Однако трейдеры и аналитики считают этот рост краткосрочным и связывают его с биржевой драмой из-за сети магазинов GameStop. Похоже, ее акции стимулируют не только фондовые рынки, но и криптовалюты. Эксперты отметили, что многие из них восстановили свои позиции из-за волнений на рынке акций США.

Благодаря фанатам видеоигр, которые начали скупать акции сети, продавец приставок и видеоигр GameStop, находившийся на грани банкротства, изрядно прибавил в весе. Его акции теперь торгуются выше, что ценные бумаги Tesla, Apple и Microsoft.