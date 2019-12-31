Биткоин вырос на 9 млн процентов за десятилетие

С июля 2010-го по конец 2019 года биткоин вырос в цене на девять миллионов процентов. Первая в мире криптовалюта стала самой эффективной за текущее десятилетие.

Для этого, заметило агентство Bloomberg, биткоину всего лишь пришлось стать мейнстримом.

Криптовалюта переживала взлеты и падения. В начале 2017 года биткоин торговался за примерно за тысячу долларов, а к середине лета вырос в цене больше чем вдвое.

В материале отмечено, что началось «безумие»: в конце 2017-го криптовалюта стоила свыше 14 тысяч долларов. Однако потом произошел стремительный обвал.

В конце 2018-го биткоин преодолел отметку в три тысячи долларов, а летом 2019-го почти достиг уровня двухлетней давности — торговался по 13,8 тысячи в американской валюте за единицу криптовалюты. По состоянию на 31 декабря он стоил 7,2 тысячи долларов.

Первое подорожание биткоина зафиксировано в июле 2010 года. Тогда его стоимость с 0,0008 доллара США поднялась до 0,08 доллара.

При этом золото за последние 10 лет стало стоить дороже всего на 25%, индекс S&P 500 за аналогичный период увеличился втрое.

В 2019 году свои позиции по отношению к доллару и евро укрепил российский рубль.