Курсы криптовалют в середине июня испытали массовое падение. Биткоин опустился до 20 тысяч долларов, а эфириум — до тысячи. Показатели стали минимальными с декабря 2020 года.

Еще в декабре за биткоин давали 69 тысяч долларов. По мнению экспертов, нынешний обвал поставил вопрос о будущем криптовалют в целом. Об этом написали «Известия».

Самая популярная криптовалюта за сутки потеряла около 20% стоимости. Подобные падения случались и раньше. Отличие нынешнего — оно произошло резко и с крайне низких по меркам последних месяцев уровней.

Нынешний кризис на рынке криптовалют называют внешним и связывают с ускорением инфляции в развитых странах. Эксперты сочли процесс долговременным, однако рынок предположил, что ситуация нормализуется в ближайшее время.

Высокая инфляция означает, что регуляторы в США и в Европе будут закручивать финансовые гайки, повышая ставки. У ряда экономистов есть подозрение, что в финансовых активах из-за более 10 лет сверхмягкой монетарной политики сформировался огромный пузырь. Его сдувание также будет беспрецедентным по масштабам. И чуть ли не в первую очередь затронет рынок криптовалют, которые до сих пор ищут свое практическое применение. Здесь спад будет наиболее тяжелым.

Компании уже начали реагировать на происходящее. Так, Celsius, которая предлагает владельцам криптовалют депозиты под высокий процент, объявила о заморозке вкладов. Тем не менее финансовый анализ показывает, что до дна биткоину, эфириуму и другим виртуальным валютам по-прежнему далеко.

Специалисты полагают, что сектор может ждать некое «очищение». Большое количество криптовалют и связанных с ними компаний могут исчезнуть, а оставшиеся станут гораздо сильнее.