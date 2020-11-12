Биткоин впервые с 2018 года подорожал до $16 тысяч

Биткоин прибавил в цене 4,33%. Сейчас за него дают 16 137 долларов.

Агентство Bloomberg связало такой рост с неопределенностью, которая возникла на финансовых рынках из-за долгого подсчета голосов на выборах президента США и локдауна в Европе из-за коронавируса.

Издание рассказало, что в эту криптовалюту в последнее время крупные суммы инвестировала компания Square Inc, занятая технологическими решениями для электронных платежей, а также управляющий хэдж-фондами миллиардер Пол Тюдор Джонс.

Главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун предположил, что в 2021 году курс биткоина будет стремиться к 20 тысячам долларов.