Биткоин «свалился» более чем на 10%

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — за последние сутки опустилась более чем на 10%. Согласно данным сайта CoinDesk, курс биткоина упал на 10,45% и опустился до 50 701 доллара (около 3,85 миллиона рублей).

По данным сервиса CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость криптовалюты по более чем 20 биржам, по состоянию на 15:38 биткоин торгуется по 50 941 доллар за единицу, теряя 9,89%.

В среду стоимость биткоина поднялась выше 55 тысяч долларов. Криптовалюта начала расти после того, как американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания Теslа теперь продает электромобили и за биткоины.

Своего очередного исторического максимума биткоин достиг 13 марта. Тогда криптовалюта подорожала до 61 844 долларов.

Ранее в Саратове пенсионерка попыталась купить биткоин, но стала жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил женщине и предложил ей купить криптовалюту. Она согласилась и сказала неизвестному мужчине данные своей банковской карты, с которой списали более 200 тысяч рублей. После этого она продиктовала данные карты своей дочери, с которой было списано еще 485 тысяч.