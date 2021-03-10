Биткоин стал дороже 57 тысяч долларов впервые с 22 февраля

Стоимость биткоина на торгах 10 марта выросла на 5,26%. Криптовалюта подорожала до 57 тысяч долларов, достигнув такого значения впервые с 22 февраля.

Торговался биткоин по 57 079 долларов, сообщил портал CoinDesk. Днем криптовалюта прибавила 3,51% в стоимости — курс находился на уровне 56 186 долларов за штуку.

К вечеру он вырос до 57 017 тысяч, а позже достиг указанных значений.

Дорожала валюта и в ходе торгов 7 марта, показав стоимость в 51 541 доллар за один биткоин.