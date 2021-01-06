Биткоин снова пошел на рекорд

После резкого падения и потери цены биткоин снова вернулся к рекордным 34 тысячам долларов за одну монету. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, где собираются данные со всех криптобирж.

В ходе торгов, криптовалюта повторила свой же рекорд от 3 января, когда ее стоимость превысила 34 тысячи долларов.

На момент написания материала, курс одного биткоина составляет 34 323,55 доллара. Как отметила «Газета.ru» за сутки криптовалюта прибавила в цене более 6,5%.

За год биткоин подорожал почти в пять раз. Резкий старт роста начался в конце 2020 года. По прогнозам экспертов, этот рост может продолжится, но будет сопровождаться падениями с последующими, еще большими подъемами. Сегодняшний рост эксперты связали с отменой ранее объявленной распродажи. Интерес разгоряченных трейдеров привел к росту криптовалюты.

Накануне цена биткоина упала на 9,5% после рекордного роста он опустился до 30 833 долларов за полтора часа.