Биткоин рухнул после исторического рекорда

Стоимость биткоина упала почти на 12% и составила около 54 916 долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Однако на сайте биржи Binance сообщается, что криптовалюта подешевела до 55 032 долларов, потеряв 10,82%.

Стремительное падение произошло после такого же стремительного роста 14 апреля, когда биткоин обновил исторический рекорд. Его стоимость превысила 64 тысячи долларов. В марте курс биткоина лихорадило и он несколько раз падал в цене на 10%.

По мнению эксперта РИСИ Павла Захарова, через некоторое время криптовалюта может потеснить американский доллар, потому что все чаще люди отдают предпочтение хранению сбережений в цифровом виде.