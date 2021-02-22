Биткоин рухнул почти на 11% после рекордного взлета

Курс биткоина в понедельник упал почти на 11%. Сейчас он торгуется на уровне 50,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk на 17:20 по московскому времени.

Через несколько минут криптовалюта вновь начала расти. По данным на 17:32 по московскому времени, биткоин торговался на уровне 51,4 тысячи долларов.

По данным сайта CoinMarketCap, биткоин дешевел на 13,45% — опускаясь до 49,5 тысячи долларов. Динамика приводилась за сутки. За несколько минут до этого цена криптовалюты падала на 16%, максимально опускаясь до 47,6 тысячи долларов.

Вечером 21 февраля стоимость самой популярной криптовалюты впервые превысила отметку в 58 тысяч долларов.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич ранее объяснил, что подорожание криптовалюты происходило на фоне интереса крупных институциональных инвесторов, таких как Tesla и MicroStrategy. Эти компании вложили 1,5 миллиарда долларов и один миллиард долларов соответственно.

Эксперт предположил, что в условиях «избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей» стоимость биткоина может увеличится до 100–200 тысяч долларов, но позже курс обязательно придет к коррекции.