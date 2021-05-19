Биткоин рухнул и потянул за собой другие криптовалюты

Курс биткоина обрушился в ходе биржевых торгов в среду. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире за сутки опустилась почти на 30%, согласно данным CoinMarketСар.

На криптовалютной бирже Binance биткоин в среду в 16:13 терял в цене на 29% и торговался по 31,4 тысячи долларов. Таким образом с апрельского максимума, когда стоимость биткоина впервые в истории преодолела отметку в 64 тысячи долларов, его курс упал более чем в два раза.

Средняя цена биткоина по данным с 20 бирж в среду опустилась на 29,8%. Криптовалюта обвалилась почти до 30 тысяч долларов впервые с 25 января.

Вместе с биткоином в красной зоне оказались и другие крупнейшие криптовалюты.

Снижению биткоина предшествовали новости о том, что компания Tesla якобы решила отказаться от своих вложений в криптовалюту. Но ее глава Илон Маск вскоре прояснил ситуацию и сказал, что Tesla не продавала биткоины. Однако в начале мая Маск действительно критиковал криптовалюту за то, что при ее майнинге вырабатывается огромное количество электроэнергии, что наносит вред экологии.