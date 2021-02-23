Биткоин рухнул еще на 10% за несколько часов

Во вторник, 23 февраля, стоимость биткоина всего за несколько часов рухнула более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

По данным биржи на 09:38 по московскому времени, биткоин торговался на уровне 50,2 тысячи долларов. В 08:44 по московскому времени курс биткоина находился на уровне 49,754 тысячи долларов.

Накануне самая популярная криптовалюта стоила 50,7 тысячи долларов. Это было первое падение после рекордного взлета. Вечером 21 февраля стоимость биткоина впервые превысила отметку 58 тысяч долларов.

Несколько дней назад эксперты предсказали взлет криптовалюты в 2021 году до 200 тысяч долларов. Но позже курс обязательно придет к коррекции, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По мнению аналитиков, в ближайшее время цена на биткоин может подорожать еще на 20%.

Цена биткоина резко начала расти во второй половине декабря 2020 года. Стоимость криптовалюты обновляла исторические рекорды практически ежедневно.