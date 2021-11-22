Биткоин резко вырос в цене

Стоимость биткоина резко увеличилась, набрав около 5% за полчаса. Цена криптовалюты выросла почти на четыре тысячи долларов, превысив 59 тысяч долларов.

Согласно данным биржи Binance, с 16:00 до 16:30 по московскому времени биткоин подорожал почти на 5%. Стоимость главной криптовалюты достигла отметки 59,44 тысячи долларов. Цена выросла почти на четыре тысячи долларов.

По информации CoinDesk, спустя несколько часов стоимость биткоина снизилась до 58 тысяч долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составила 1,1 триллиона долларов. При этом ночью 22 ноября биткоин потерял в цене три тысячи долларов. Утром значение составляло 57 тысяч долларов.

Ранее первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк предупредил, что россияне не имеют права расплачиваться криптовалютой на территории страны. Сейчас в законе даже нет термина «криптовалюта», но владеть и хранить ее не запрещено. Законопроект о легализации майнинга криптовалюты должны внести на рассмотрение в Госдуму.