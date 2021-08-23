Биткоин превысил отметку в 50 тысяч долларов в первый раз с середины мая

Стоимость биткоина превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи Binance, биткоин в 05:42 по московскому времени начал расти на чуть более 2,5%, его цена составила свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% — до 49,91 тысячи долларов. Везде приводится суточная динамика.

В конце весны биткоин сильно упал. Тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.

Несколько дней назад аналитик Егор Рощупкин объяснил, что добывать криптовалюту становится сложнее. Это связано с увеличением числа майнеров и самих транзакций. По его словам, спрос на криптовалюту растет, в том числе за счет институционных инвесторов, а число биткоинов увеличивается со значительно меньшей скоростью.