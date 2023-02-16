Деньги 16 февраля 2023, 20:03 Биткоин подорожал в два раза с начала года Coindesk: цена биткоина преодолела планку в 25 тысяч долларов с начала года

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Криптовалюта биткоин с начала года увеличила свою стоимость в два раза, обновив полугодовой максимум в 25 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на данные мировых криптобирж сообщило издание Coindesk.

По оценке трейдера Мартина Шварца, торгующего криптовалютами под именем Баззи, рынок виртуальных денег стал устойчивее к решениям американской Федеральной резервной системы. Она повышает ключевую ставку, которая приводит к росту доходности от казначейских облигаций.

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По его словам, это начало большого ралли биткоина: его цена может увеличиться еще в два раза в ближайшие месяцы.

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По оценке Bloomberg, рынок криптовалют, напротив, ждет падение. Американские регуляторы начали выстраивать стену между биржами виртуальных денег и обычной финансовой системой.

Первой под раздачу попала популярная биржа Binance, чья криптовалюта (стейблкоин) привязана к курсу доллара.

Комиссия по ценным бумагам США заявила, что намерена подать в суд на владельцев площадки за нарушение прав инвесторов, если они не докажут обеспеченность виртуальных денег. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка запретил новые выпуски стейблкоина.

Собеседники агентства подчеркнули, что так власти отреагировали на падение биржи FTX, которая торговала ничем не обеспеченными криптовалютами. Следующее банкротство может нанести серьезный удар по экономике США, которая не может справиться с растущей инфляцией.