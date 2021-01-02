Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов и побил исторический рекорд

По данным на 2 января, 15:21 по московскому времени, биткоин дорожает на 2,5%, до 30 094 долларов, а на бирже Binance — на 2,85%, до 30 145 долларов. Эти данные обновляют исторический максимум валюты.

«Текущее состояние социальной матрицы крипторынка говорит о том, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — передает РИА «Новости» директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин.

Он отметил, что росту может способствовать всемирное празднование Нового года. Эксперт посоветовал криптоигрокам быть в субботу внимательнее и приглядываться к текущим тенденциям, чтобы вовремя закрыть нужные позиции.

В четверг, 31 декабря, цена биткоина выросла до 29 тысяч долларов. Ранее независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов назвал рост стоимости биткоина «чисто спекулятивной» историей. Однако не стал исключать подорожание биткоина до 40 тысяч долларов.