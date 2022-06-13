Биткоин подешевел до минимума с декабря 2020 года

Стоимость биткоина упала ниже 25 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта в мире опустилась в цене до минимальной отметки с декабря 2020 года. За сутки падение составило более 12%, согласно данным торгов на криптобирже Binance.

Курс биткоина на момент публикации колеблется чуть выше 24 тысяч долларов (порядка 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу ЦБ РФ). За последние 24 часа криптовалюта потеряла в цене примерно 3,5 тысячи долларов.

Подешевели и другие криптовалюты. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который фиксирует стоимость 100 наиболее популярных токенов, в понедельник упал на 14%. Общая капитализация рынка криптовалют, которая в ноябре 2021 года превысила три триллиона долларов, утром 13 июня составила 1,02 триллиона долларов.

Влияние на рынки оказали обнародованные в пятницу данные о рекордном росте инфляции в США в мае, подскочившем до максимума за 40 лет, написал Bloomberg.