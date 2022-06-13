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    13 июня 2022, 16:03

    Биткоин подешевел до минимума с декабря 2020 года

    Курс биткоина опустился ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года

    Александр Блинов

    Стоимость биткоина упала ниже 25 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта в мире опустилась в цене до минимальной отметки с декабря 2020 года. За сутки падение составило более 12%, согласно данным торгов на криптобирже Binance.

    Биткоин подешевел до минимума с декабря 2020 года

    Курс биткоина на момент публикации колеблется чуть выше 24 тысяч долларов (порядка 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу ЦБ РФ). За последние 24 часа криптовалюта потеряла в цене примерно 3,5 тысячи долларов.

    Подешевели и другие криптовалюты. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который фиксирует стоимость 100 наиболее популярных токенов, в понедельник упал на 14%. Общая капитализация рынка криптовалют, которая в ноябре 2021 года превысила три триллиона долларов, утром 13 июня составила 1,02 триллиона долларов.

    Влияние на рынки оказали обнародованные в пятницу данные о рекордном росте инфляции в США в мае, подскочившем до максимума за 40 лет, написал Bloomberg.