Биткоин обвалился

Биткоин установил минимум за последние три месяца на криптобирже Binance. Его курс упал уже на восемь тысяч долларов за сутки. Сейчас один биткоин стоит 37,4 тысячи долларов.

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По состоянию на 07:48 19 мая один биткоин стоил 39,26 тысячи долларов. При этом 14 апреля криптовалюта обновила исторический максимум — стоимость одного биткоина достигла 64 854 долларов.

Криптовалюта начала стремительно дешеветь сразу из-за нескольких факторов. Одним из них стало туманное заявление Илона Маска о том, что компания Tesla может начать продавать криптовалюту. На фоне этих слов главы SpaceX биткоин в первый раз почти за три месяца снизился в цене и стал стоить меньше 45 тысяч долларов. Однако вскоре Маск забрал свои слова назад и подчеркнул, что компания не продавала криптовалюту.

Кроме того, на стоимость биткоина сильно повлияло сообщение из Китая о невозможности применять криптовалюту как платежное средство. Китай не единственная страна, в которой введен такой запрет. Однако Пекин владеет весомой долей майнинга и производства нужного для него оборудования — из-за этого позиция страны оказывает серьезное влияние на криптовалюту.