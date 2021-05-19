Биткоин обвалился
Биткоин установил минимум за последние три месяца на криптобирже Binance. Его курс упал уже на восемь тысяч долларов за сутки. Сейчас один биткоин стоит 37,4 тысячи долларов.
По состоянию на 07:48 19 мая один биткоин стоил 39,26 тысячи долларов. При этом 14 апреля криптовалюта обновила исторический максимум — стоимость одного биткоина достигла 64 854 долларов.
Криптовалюта начала стремительно дешеветь сразу из-за нескольких факторов. Одним из них стало туманное заявление Илона Маска о том, что компания Tesla может начать продавать криптовалюту. На фоне этих слов главы SpaceX биткоин в первый раз почти за три месяца снизился в цене и стал стоить меньше 45 тысяч долларов. Однако вскоре Маск забрал свои слова назад и подчеркнул, что компания не продавала криптовалюту.
Кроме того, на стоимость биткоина сильно повлияло сообщение из Китая о невозможности применять криптовалюту как платежное средство. Китай не единственная страна, в которой введен такой запрет. Однако Пекин владеет весомой долей майнинга и производства нужного для него оборудования — из-за этого позиция страны оказывает серьезное влияние на криптовалюту.