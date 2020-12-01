Биткоин обновил исторический максимум

По данным информагентства, криптовалюта прибавила в цене 1,02% и подошла к планке в 19 915 долларов. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в декабре 2017 года (19 891,99 доллара).

Отмечается, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон объяснил взлет биткоина значительными недостатками у традиционных платежных систем.