facebook_pixel
    01 декабря 2020, 19:17

    Биткоин обновил исторический максимум

    Артур Блянихов

    Стоимость биткоина превысила отметку в 19 900 долларов, обновив тем самым свой исторический максимум. Об этом сообщило ИА НСН.

    По данным информагентства, криптовалюта прибавила в цене 1,02% и подошла к планке в 19 915 долларов. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в декабре 2017 года (19 891,99 доллара).

    Отмечается, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон объяснил взлет биткоина значительными недостатками у традиционных платежных систем.