Биткоин обновил исторический максимум и взлетел выше $59 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире обновила очередной исторический максимум. Курс биткоина в ходе торгов в субботу преодолел отметку 59 тысяч долларов, сообщило РИА «Новости».

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалюты по 20 биржам, по состоянию на 13:45 биткоин торгуется по $59 422 за 1 ВТС. Стоимость криптовалюты поднялась более чем на 5% и достигла рекордного значения.

Ранее, 10 марта, стоимость биткоина поднялась до 57 тысяч долларов. Криптовалюта прежде достигала этой отметки 22 февраля. А 8 марта биткоин за сутки потерял более 5% стоимости.

Эксперты ранее рассказали о том, какие криптовалюты пользуются популярностью среди россиян. На втором месте после биткоина идет криптовалюта Ethereum (ETH). Среди жителей России также пользуется успехом стейблкоины Tether (USDT) и Dai. Представитель биржи Garantex Татьяна Максименко указала, что поиск недооцененных криптовалют довольно сложен, так как они обладают высокой волатильностью, рассказало ИА Nation News.