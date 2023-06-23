Деньги 23 июня 2023, 20:10 Биткоин обновил годовой максимум и преодолел 31 тысячи долларов Coindesk: цена биткоина превысила 31 тысячу долларов и достигла максимума за год РИА «Новости»

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Курс криптовалюты биткоин продолжил начавшееся в середине июня ралли и снова пошел вверх, достигнув максимального показателя с начала года в 31 110 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи виртуальных валют CoinDesk.

Общий рост за неделю составил около 20%. В последний раз отметку в 31 тысячу долларов биткоин преодолевал в апреле, но быстро потерял свои позиции.

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На повышении курса криптовалюты повлияло решение ряда крупных управляющих активами компаний подать заявку на спотовый ETF (это биржевой фонд, который позволяет инвесторам покупать биткоин в виде акций с обычного брокерского счета). Спотовый контракт предусматривает обязательное проведение выкупа.

Коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев связал рост курса биткоина с увеличением числа майнеров, которые добывают чистую криптовалюту без следа других транзакций. По его словам, это увеличило конкуренцию на рынке и привело к росту курса.