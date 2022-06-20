Биткоин начал расти после падения

Стоимость биткоина продолжает расти после падения: она увеличилась более чем на 12% и уже превысила 20 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на конец дня (23:14 по московскому времени) биткоин дорожал на 12,1%, что составляет 20,2 тысячи долларов.

Днем ранее биткоин опустился ниже 20 тысяч долларов впервые за полтора года. Курс биткоина снизился на 9,87% — до 19,047 тысячи долларов.

Восстановление курса биткоина предвидел Юрист Александр Трещев. Он отметил, что сейчас на криптовалюту влияют различные факторы. О том, что на биткоине можно заработать государству, если правильно внедрить криптовалюту в финансовую систему, рассказал аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Рынок криптовалют запрещать изначально не стоило, считает эксперт.