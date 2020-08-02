Биткоин достиг показателей августа прошлого года

Биткоин снова растет: теперь он стоит 12 тысяч долларов. Таких показателей криптовалюта достигла впервые с августа 2019 года.

Только за июль биткоин вырос на 24%, тогда как в июне он показал падение на 3%. Показатели на 2 августа — рекордные за последний год, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать криптовалюту в качестве средства платежа в нашей стране. При этом с 2021 года можно будет проводить сделки с цифровыми финансовыми активами. Операторами подобных сделок станут российские банки и биржи. Для этого их внесут в специальный реестр Центробанка.

Кроме того, новый закон запрещает рекламировать проведение платежей с помощью цифровой валюты. Россиянам разрешают приобрести токены только при одном условии — если их выпустили в рамках законодательства РФ. Остальные цифровые активы можно будет приобрести на рубежных рынках.

За первые шесть месяцев 2020 года появилось очень много сайтов с рекламой быстрого заработка с помощью криптовалют. Также мошенники предлагают россиянам майнить криптовалюту через браузер. Однако получить заработанные деньги можно только при оплате «комиссии» или «верификации аккаунта».