Биржу инвестиционных проектов запустят в рамках БРИКС

«Я ездил в ЮАР, в Индию, в Китай, в Бразилию, общался с разными муниципальными представителями, и каждый из них готов этот проект поддержать», — рассказал Черепанов.

По его словам, к реализации проекта приступят после форума в Петербурге. Электронная площадка позволит синхронизировать все проекты и контакты для более удобного взаимодействия.