Биржу инвестиционных проектов запустят в рамках БРИКС
Муниципальную биржу инвестиционных проектов хотят запустить в рамках БРИКС. Инициатива, получившая поддержку в государствах «пятерки», находится на стадии проработки. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на организатора первого Международного муниципального форума (ММФ) БРИКС Михаила Черепанова.
«Я ездил в ЮАР, в Индию, в Китай, в Бразилию, общался с разными муниципальными представителями, и каждый из них готов этот проект поддержать», — рассказал Черепанов.
По его словам, к реализации проекта приступят после форума в Петербурге. Электронная площадка позволит синхронизировать все проекты и контакты для более удобного взаимодействия.