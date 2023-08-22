Деньги 22 августа 2023, 16:06 Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 9% ICE: цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров Victor Lisitsyn/GlobalLookPress

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах TTF открыли торги у отметки 451,2 доллара. По состоянию на 15:10 по московскому времени их стоимость составляет 500,3 доллара. Динамика котировок составляется от расчетной цены предыдущего торгового дня — 459,6 доллара за тысячу кубометров.

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Драйвером роста цен на газ стали сообщения СМИ о возможных забастовках в Австралии. Если они состоятся, это приведет к срыву поставок сжиженного природного газа (СПГ) ключевого мирового экспортера, сообщал RT.

Пока цены на газ Европе далеки от максимумов прошлогоднего кризиса. Хранилища в регионе заполнены на 90%, но этого может быть недостаточно для того, чтобы пережить зиму, писали «Известия».