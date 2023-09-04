Деньги 04 сентября 2023, 19:09 Биржевая цена нефти Brent подскочила до $89 за баррель Стоимость барреля нефти Brent на ICE превысила $89 впервые с 23 января Unsplash

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Цена барреля нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 23 января. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

К 18:02 по московскому времени стоимость нефти выросла на 0,28% и составила до 89,02 доллара. В 18:05 по московскому времени фьючерс торговался на уровне 88,99 доллара (+0,25%).

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Ранее цена марки Brent подскочила перед заседанием ОПЕК+. Тогда стоимость барреля подорожала до 75 долларов.

Международное агентство Fitch Ratings предсказало падение цен в 2023 году на нефть марок Brent и WTI. По мнению экспертов, стоимость снизится до 80 долларов за баррель. Падение цен будет обусловлено низким спросом, а также замедлением темпов глобальной экономики.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 30 августа сообщил, что страна выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти. Он добавил, что государство будет исходить из того, что будет требовать мировой рынок.