Биржевая цена на бензин АИ-95 снова побила рекорд

Бензин марки «Премиум-95» (АИ-95) обновил рекорд на биржевых торгах. Стоимость тонны топлива превысила 60 тысяч рублей, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов АИ-95 подорожал на 0,3%, достигнув уровня в 60 029 рублей за тонну. Бензин марки «Регуляр-92» (АИ-92) бьет рекорды уже пятый день подряд. В четверг его цена составила 57,597 тысячи рублей за тонну. Рост составил 0,94%.

В Минэнерго считают, что биржевые цены на бензин могут стать более стабильными в конце июля. Рост цен, который происходит сейчас, в министерстве связывают с растущим спросом на внутреннем рынке во время отпускного сезона, а также ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Работы на НПЗ должны завершиться к началу августа.

Также сыграло роль восстановление экономики, в частности, настоящий бум внутреннего туризма на фоне закрытых границ из-за пандемии.