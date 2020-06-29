Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум. Это произошло во время торгов 29 июня.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи. Стоимость Аи-95 вновь достигла рекорда за всю историю наблюдений. По итогам торгов 29 июня его цена с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость выросла на 0,4% по сравнению с предыдущем показателем — он также стал рекордно высоким.

Данные биржи сообщают, что объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, что равняется 438 миллионам рублей.

За последнее время бензин Аи-95 устанавливает рекордно высокие цены не в первый раз. Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 26, 18 и 17 июня. До этого самая высокая стоимость Аи-95 фиксировалась в июне 2018 года.

При этом стоимость Аи-92 по итогам торгов 29 июня снизилась в сравнении с прошлым показателем. Она составила 50,493 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Эта цифра на 0,23% ниже той, которая фиксировалась на прошлых торгах. При этом объем торгов Аи-92 составил 13,625 тысячи тонн — 688 миллионов рублей.

Биржевые цены на Аи-95 начали расти еще в мае 2020 года. Специалисты считают, что увеличение цены связано со снижением спроса из-за ограничительных мер, которые пришлось ввести во время пандемии коронавируса. ФАС начала проверку участников рынка — есть подозрение, что скачок цен мог стать результатом сговора предпринимателей.