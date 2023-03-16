Деньги 16 марта 2023, 00:29 Биржа NASDAQ проведет делистинг ценных бумаг «Яндекса» Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний РИА «Новости»

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Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России. Под проверку попадут в том числе акции «Яндекса» класса А. Об этом заявили в сообщении компании.

«Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции Яндекса класса А», — сказано в заявлении биржи.

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В компании уже прокомментировали решение биржи. «Яндекс» получил уведомления 15 марта. В ближайшее время организация обжалует это решение. Компания уточнила, что это никак не повлияет на ее деятельность, все сервисы будут работать как раньше. Незаивисмо от того, какое решение примет NASDAQ, акции «Яндекса» будут торговаться на Московской бирже. Расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме.

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«Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность „Яндекса“. Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Яндекса» перешли на гибридный режим работы. Теперь они смогут работать не только из российского офиса, но и из любого международного хаба организации.