Биометрия поможет снизить ставки по займам

Удаленная идентификация может войти в программу лояльности, что позволит крупнейшим банкам РФ снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Насколько могут быть снижены проценты, пока неизвестно.

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Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Такая возможность рассматривается на фоне снижения банком России требований к обязательным резервам по ссудам клиентов, которые сдали слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Собеседники издания сообщили, что такую возможность рассматривают «Хоум Кредит», Промсвязьбанк, «Открытие», «Ак Барс» и «Абсолют».

С конца сентября ссуды граждан с подтвержденной биометрией банки могут помещать в портфель с уменьшенным размером резервов. Когда у заемщика появляются паспортные данные, обеспечение по кредитам увеличивается финансовой организацией.

Этой процедуры можно избежать если клиент сдавал слепок. В банках сообщили изданию, что таким образом надеются привлечь новых клиентов, снизить риски при проверке заемщика и сократить время на обслуживание.

Тем не менее, директор по развитию розничных продуктов банка «Ак Барс» Александр Пронягин предположил, что новые программы лояльности не сделают массовым этот способ идентификации.

Данные ЕБС в первую очередь будут затребованы клиентами, которые нуждаются в дистанционном обслуживании.