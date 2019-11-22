Биометрия поможет снизить ставки по займам
Личность россиян будут подтверждать по венам ладонейПодробнее
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Такая возможность рассматривается на фоне снижения банком России требований к обязательным резервам по ссудам клиентов, которые сдали слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
Собеседники издания сообщили, что такую возможность рассматривают «Хоум Кредит», Промсвязьбанк, «Открытие», «Ак Барс» и «Абсолют».
С конца сентября ссуды граждан с подтвержденной биометрией банки могут помещать в портфель с уменьшенным размером резервов. Когда у заемщика появляются паспортные данные, обеспечение по кредитам увеличивается финансовой организацией.
Этой процедуры можно избежать если клиент сдавал слепок. В банках сообщили изданию, что таким образом надеются привлечь новых клиентов, снизить риски при проверке заемщика и сократить время на обслуживание.
Тем не менее, директор по развитию розничных продуктов банка «Ак Барс» Александр Пронягин предположил, что новые программы лояльности не сделают массовым этот способ идентификации.
Данные ЕБС в первую очередь будут затребованы клиентами, которые нуждаются в дистанционном обслуживании.