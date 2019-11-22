  • Биометрия поможет снизить ставки по займам

    22 ноября 2019, 01:58

    Анастасия Кукова

    Удаленная идентификация может войти в программу лояльности, что позволит крупнейшим банкам РФ снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Насколько могут быть снижены проценты, пока неизвестно.
    Биометрия поможет снизить ставки по займам

    Личность россиян будут подтверждать по венам ладоней

    Подробнее

    Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Такая возможность рассматривается на фоне снижения банком России требований к обязательным резервам по ссудам клиентов, которые сдали слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).

    Собеседники издания сообщили, что такую возможность рассматривают «Хоум Кредит», Промсвязьбанк, «Открытие», «Ак Барс» и «Абсолют».

    С конца сентября ссуды граждан с подтвержденной биометрией банки могут помещать в портфель с уменьшенным размером резервов. Когда у заемщика появляются паспортные данные, обеспечение по кредитам увеличивается финансовой организацией.

    Этой процедуры можно избежать если клиент сдавал слепок. В банках сообщили изданию, что таким образом надеются привлечь новых клиентов, снизить риски при проверке заемщика и сократить время на обслуживание.

    Тем не менее, директор по развитию розничных продуктов банка «Ак Барс» Александр Пронягин предположил, что новые программы лояльности не сделают массовым этот способ идентификации.

    Данные ЕБС в первую очередь будут затребованы клиентами, которые нуждаются в дистанционном обслуживании.