Билл Гейтс решил бороться с коронавирусом

«Фонд выделяет $5 млн на ответные меры 2019-nCoV в Китае, и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов», — пояснили в пресс-службе.

Другие пять миллионов долларов достанутся Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний. Благодаря выделенной сумме, они смогут организовать защитные меры от распространения заболеваний по всему континенту. Например, центры проведут скрининг ситуации с инфекцией, лабораторные исследования, лечение подозрительных случаев и уход за зараженными.