Билеты «Победы» подорожают на €5 вместо €25

«Победа» возьмет свое. Лоукостер повысит цены, но останется самым дешевым Подробнее

«Победа» призвала пассажиров регистрироваться онлайн при вылете из-за рубежа.

«Тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — сказал газете представитель лоукостера.

«Победа» является дочерней авиакомпанией «Аэрофлота». Ранее в пресс-службе «Победы» сообщили, что с 28 октября билеты на рейсы в Россию подорожают на 25 евро. До октября компания взимала эти деньги за регистрацию в иностранных аэропортах, однако в начале месяца Мосгорсуд запретил такую практику.

Между тем, страны Евросоюза начали постепенно вводить климатический налог, ведущий к подорожанию авиабилетов. С апреля 2020 года в Германии сбор на перелет внутри ЕС увеличится с 7,5 до 13 евро. В Великобритании также могут ввести подобный сбор.