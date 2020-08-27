Безработный москвич потерял 2 млн, заказав в Сети VIP SIM-карту

Безработный лишился двух миллионов рублей в Москве. Он заказал через интернет VIP SIM-карту и по просьбе продавца передал ему анкетные данные и реквизиты банковского счета.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Безработный 18-летний мужчина обратился к правоохранителям днем 24 августа. Он сообщил о краже денежных средств со своего банковского счета.

Следователи установили, что в мае 2020 года мужчина решил купить VIP SIM-карту. Для этого он отправил продавцу на электронный адрес анкетные данные и реквизиты банковского счета. В результате ночью 7 июля неизвестный украл со счета 2 264 185 рублей. Как именно мошенник это сделал - пока не установлено.

В пресс-службе отметили, что потерпевший обратился к правоохранителям с заявлением только сейчас. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».