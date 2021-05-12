Безос продал акции Amazon на 6,7 млрд долларов

Глава Amazon Джефф Безос продал акции компании примерно на 6,7 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В общей сложности он продал более двух миллионов акций.

За прошлый год Безос продал акции Amazon более чем на девять миллиардов долларов. Сейчас ему принадлежит около 51,7 миллиона акций Amazon. Также Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием 191 миллиард долларов.