Безос и Гейтс инвестировали в стартап выпускника МФТИ

Основателем и главным директором компании является выпускник МФТИ Валерий Мифтахов. После окончания российского вуза он поступил в Принстонский университет и сейчас постоянно живет в США.

Своей задачей основатель ZeroAvia Inc. считает использование технологии для сокращения углеродного выброса во время движения самолетов. Он предложил использовать двигатели, которые работают на системе водородных элементов.

Испытания первого лайнера с новым двигателем прошли в сентябре. По словам Мифтахова, уже 10 перевозчиков оставили заявки на использование новой технологии. Недавно компания объявила о сотрудничестве с British Airways.

Ожидается, что к 2023 году самолет ZeroAvia Inc. сможет пролететь 804 километра. К 2030 году компания ожидает двукратного увеличения предельного маршрута.