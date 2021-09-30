Безбумажный офис «Открытия» заработал у метро «Сокол»

Безбумажный офис банка «Открытие» начал работать на Ленинградском проспекте, у метро «Сокол», в Москве. В нем не только используют электронные документы, но и отказались от печатной продукции.

Новый офис с панорамными окнами от пола до потолка, экодизайном и инфоматами открылся по адресу: Ленинградский проспект, 70. В нем смогут обслуживаться частные клиенты и предприниматели. На базе офиса работает центр услуг для клиентов малого и среднего бизнеса. Кроме того, для привилегированных клиентов открыта своя зона обслуживания.

Офис называют безбумажным, поскольку в нем используются электронные документы и архив, а также отказались от печатной рекламной продукции, чеков, талонов на очередь. Это позволило упростить обслуживание и повысить безопасность операций: все документы благодаря приложению, электронной почте и мессенджерам есть в смартфоне клиента.

Клиенты «Открытия» могут записаться на удобное время еще до прихода в отделение банка. Но и внутри офиса можно с комфортом провести время. Дизайн выполнен в стиле мягкого лофта. Для интерьера выбрали натуральные отделочные материалы, удобные диваны и зеленые зоны с живыми растениями. Есть бесплатный Wi-Fi и игровая зона для детей.

Также реализовано несколько технологических новшеств: системы управления очередью, зоны обучения работе с мобильным банком, зарядные станции для гаджетов. С помощью инфоматов клиенты смогут решить свой вопрос без обращения к сотрудникам банка.

«Исторически у нас очень большая сеть — сейчас в столице почти 70 отделений. В этом году мы открыли и модернизировали уже четыре офиса: три переехали ближе к метро („Юго-Западная“ на проспекте Вернадского, д. 105, к. 3; новые офисы у станции метро „Чертановская“ и у метро „Сокол“ на Ленинградском проспекте, 70), а один реконструировали на прежнем месте (Сокольническая площадь, д. 9). До конца года планируется запуск четырех офисов: два в „Доме Открытия“ у метро „Полянка“, у метро ЦСКА — он будет называться „Ходынское поле“ — и одноименный офис у станции „Аннино“», — рассказала управляющая филиалом «Центральный» банка «Открытие» Екатерина Кузьма.

Она добавила, что банк и дальше планирует развивать безбумажные технологии и применять ESG-стандарты при развитии сети отделений.

Банк «Открытие» входит в список системообразующих кредитных организаций, утвержденный Центробанком. У банка есть корпоративное, инвестиционное и розничное направления, а также МСБ и Private Banking.