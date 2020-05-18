Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей

Благодаря интервенциям Центробанка с начала 2020 года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%.

В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия».

По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей. При этом ЦБ хватало ресурсов для поддержания денежной единицы, не распродавая резервы.

В начале марта стало известно о развале сделки ОПЕК+. Сразу после этого нефть стала стремительно падать в цене. Но с начала года черное золото потеряло 70% стоимости, а рубль к доллару — всего 20%.

Развивающиеся страны за март и апрель сократили сбережения на 240 миллиардов долларов, сказано в исследовании Bank of America. В материале уточняется, что в номинальном выражении самые большие потери были у Китая, Саудовской Аравии и Бразилии. Аналитики BofA отмечают, что Россия на этом фоне выглядела неплохо — ее резервы уменьшились лишь на 400 миллионов долларов.