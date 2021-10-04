Без сахара. Что даст акциз на газировку в России?

Введение акциза на газировку в России больше отразится на производителях, чем на покупателях. Сладкие напитки и без того не пользуются популярностью среди россиян. Об этом «360» рассказал независимый эксперт, бывший член Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров.

В России газированные напитки с сахаром намного менее популярны, чем за рубежом. Потребление газировки в нашей стране примерно в пять-семь раз меньше, чем там, где уже применяются такие акцизы, отметил Петров.

«Я видел расчеты, что удельный вес сладких безалкогольных напитков в калорийности питания россиян составляет всего лишь около 1%. На мой взгляд, говорить не о чем», — высказался эксперт.

Россияне предпочитают употреблять сахар в чистом виде — например, добавляют в чай. Но в напитках — гораздо реже, чем в вареньях, компотах, разных сладостях и других продуктах.

В Мексике из-за этого сбора закрылись 300 тысяч магазинов, порядка 60 тысяч человек потеряли работу. Но учитывая то, в каких объемах латиноамериканцы потребляют газировку, эта мера могла быть оправданной, отметил Петров.

В России же ограничивать потребление вредных напитков нецелесообразно — люди их и так мало пьют.

«Может быть, есть отдельные люди, один из тысячи, который много потребляет, но его это не остановит. Более эффективно — это разъяснительная работа», — сказал собеседник.

Введение такого акциза никак не отразится на здоровье россиян, убежден эксперт. А вот закрытия магазинов с потерей рабочих мест исключать нельзя.

«Потребление маленькое на душу населения. Но если брать компанию-производителя, то объемы могут упасть примерно на 20%, в зависимости от размера налога. Для них это может быть критично», — сказал Петров.

Минфин предложил рассмотреть введение акциза на газировку в перечне идей, подготовленных вместе с проектом трехлетнего бюджета. Пока такая мера обсуждается «на перспективу».