Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода

В мае платежная система рекомендовала увеличить лимит операций по картам до пяти тысяч рублей. До такой суммы уже повысили пороги четыре крупных банка: ВТБ, Райффайзенбанк, «Открытие» и «Дом.рф».

Также начали повышать порог в Промсвязьбанке: пока услуга доступна в половине всех терминалов эквайринговой сети, вся сеть будет переоборудована в ближайшие месяцы. В Россельхозбанке собираются увеличить лимит только до трех тысяч рублей, указано в материале.

Такой шаг стимулирует безналичные платежи и развитие новых технологий оплаты. Кроме того, это позволит минимизировать контакт с терминалом в магазине.

Главный вопрос нововведения — в безопасности транзакций. Если клиент заявляет, что не проводил не превышающую лимит операцию, то банкам нужно самим доказывать обратное. При неправомерном списании кредитная организация может взять на себя разовую потерю в одну тысячу рублей, но регулярный возврат более крупной суммы может создать для организации проблемы.

Не стали повышать лимит и не планируют делать это в ближайшее время Сбербанк, МКБ, Газпромбанк, Ак Барс Банк, УБРиР.