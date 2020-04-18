Беспроцентные кредиты разрешили выдавать 14 российским банкам

Минэкономразвития и 14 банков подписали соглашение о предоставлении беспроцентных кредитов. Заемщиками могут стать представители малого и среднего бизнеса.

«По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 миллиарда рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Сейчас банки продолжают отправлять заявки на участие в программе. Пока насчитывается 32 заявки на общую сумму выдачи кредитов в 25,7 миллиарда рублей. В число тех банков, с которыми подписали соглашения, вошли Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Ак-Барс», банк «Открытие» и другие.

В конце марта вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что банкам начнут выдавать кредиты под 0%. Полученные деньги можно будет направить на зарплаты сотрудникам. Позже стало известно, что Центробанк направит 150 миллиардов рублей на кредитование бизнеса.