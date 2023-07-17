Деньги 17 июля 2023, 04:12 Бесплатный лимит переводов самому себе существенно повысят «Известия»: лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 миллионов Freepik

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В России решили значительно повысить лимит банковских переводов между своими счетами без комиссии — до 30 миллионов рублей. Как сообщила газета «Известия», проект законопроекта разослали участникам рынка.

Если закон примут, финансовые организации не смогут ограничивать размеры или число операций в пределах этой суммы при переводах самому себе со счета на счет.

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«Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении или переводы с карты на карту», — написали авторы статьи.

В газете напомнили, что в конце 2022 года Госдума задумывала другой порог — в 1,4 миллиона рублей.

Банки поддерживали этот проект, отметив, что люди должны иметь возможность свободно распоряжаться деньгами, даже если счета открыты в разных кредитных организациях.

Сейчас россияне могут перевести без комиссии лишь 100 тысяч рублей в месяц по СБП.

Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» с 31 июля будет брать комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков.