Бесконтактная оплата: удобно и дешево

Уже в конце октября оплачивать проезд бесконтактно можно будет в каждом автобусе, трамвае и троллейбусе Москвы. Об этом заявили в Мосгортрансе. Система бесконтактной оплаты работает и сейчас, но скоро она станет доступна во всем наземном транспорте. Как технологии облегчат нам поездки и почему так дешевле?

Источник фото: телеканал «360»

С бесконтактной системой оплаты в автобусах пассажиры Подмосковья знакомы еще с прошлого года. И за последний месяц оплачивать проезд таким способом в регионе стали на 15% больше. Самые активные — жители Одинцова: 13,5 тысячи поездок в день, чуть меньше — в Люберцах, в тройке лидеров также Химки — там бесконтактно оплачивают 13 тысяч поездок. Ну а в столицу такая практика на наземном транспорте пришла еще раньше — в конце 2017 года. И тех, кто прикладывает к валидатору карту, тоже становится все больше.

«Мы каждый день наблюдаем некий рост. Сейчас, ориентировочно, около 25 тысяч транзакций в день люди совершают с использованием бесконтактной банковской карты», — отметил Кирилл Кисляков, директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс».

Источник фото: телеканал «360»

Что касается Москвы — в октябре валидаторами с функцией бесконтактной оплаты дооснастят уже всю наземку. Теперь об экономии: если платить наличкой — поездка обойдется в 55 рублей, по бесконтактной оплате выгоднее — 42 рубля. Конечно, есть и те, кто пытается ездить не то чтобы бесконтактно, а вообще бесплатно. Но просто покрутить перед контролером картой и сказать, что все оплачено, не выйдет.

«Контроль оплаты проезда по банковской карте происходит аналогично контролю оплаты проезда по транспортной карте. Контролер, приложив банковскую карту к устройству, фактически считывает некую часть идентификатора этой банковской карты, по которой узнает, был ли проход по ней совершен, или нет», — объяснил Кирилл Кисляков, директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс».

Первые ридеры для бесконтактных карт на транспорте Москвы появились в 2015 году — в метро. Сегодня на каждой станции столичной подземки есть турникет для бесконтактной оплаты. Сейчас эта система еще набирает популярность и этим можно пользоваться — для тех, кто платит по бесконтактному ридеру, доступны выгодные акции. Прикладывая карту, можно ездить за 27 рублей. Такую акцию проводит платежная система «Мир» для держателей одноименных бесконтактных карт.

Источник фото: телеканал «360»

«C 28 августа мы вместе с метрополитеном сделали совместную акцию. Если у вас есть карта „Мир“, то вы сможете оплатить за проезд всего 27 рублей. Сейчас, если сравнить несколько цифр, разовый тариф стоит 55 рублей, при оплате картой без скидки любой платежной системы эта стоимость будет равно 42 рублям», — уточнил Сергей Бочкарев, заместитель генерального директора платежной системы «Мир».

А в День города при оплате картой «Мир» в московском метро можно было ездить почти даром. Таким предложением пассажиры активно пользовались — тем более не нужна была никакая предварительная регистрация.

«Мы следим за статистикой, и в прошедшие выходные, 7 и 8 сентября, в День города Москвы, мы сделали проезд в метро стоимостью всего лишь 1 рубль. В эти дни у нас наблюдался 10-кратный рост количества оплаченных проездов москвичами с помощью карты „Мир“». — подчеркнул Сергей Бочкарев, заместитель генерального директора платежной системы «Мир».

Источник фото: телеканал «360»

Пользоваться скидкой за проезд в 15 рублей можно до 31 декабря, и доступна она не только москвичам, но и всем гостям столицы — условие одно: чтобы карта «Мир» была бесконтактной.