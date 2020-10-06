Бесконтактная карта «Мир» поможет сэкономить на проезде в метро и на МЦК

Поездка на метро или МЦК станет дешевле на 10 рублей для владельцев бесконтактных карт «Мир». Сэкономить таким образом можно с 1 сентября до 31 декабря 2020 года.

Планируя поездку, не забудьте взять маску и перчатки и надеть их в транспорте. Бесконтактная оплата — еще один способ обезопасить себя.

«Если в прошлом году ездить в Московском метрополитене и МЦК со скидкой могли только держатели бесконтактных карт „МИР“, то в этом году, скидку также получают пользователи платежного мобильного приложения „МИР“», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».

Для получения скидки воспользоваться необходимо или бесконтактной картой «МИР» или приложением «МИР пэй». Для этого нужно на несколько секунд приложить карту или смартфон с активированный экраном к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами, в вестибюлях станций столичного метрополитена или на МЦК.

«Сначала стоимость проезда спишется в полном объеме с вашего счета, но уже буквально через несколько минут или даже секунд скидка 10 рублей будет возвращена вам на счет», — уточнила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».

Сэкономить на проезде можно будет и в наземном транспорте Московской области. Поездки в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, тоже станут дешевле на 10 рублей. Для получения скидки достаточно также приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору. И не важно, какой банк ее выпустил. Сейчас уже более 150 банков выпускают национальные платежные карты.

Акцию проводит платежная система «Мир» вместе со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения», а также с местными муниципальными и коммерческими перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте, при поддержке администрации Подмосковья.

Сбербанк выступил эквайрером проекта, который обеспечивает прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».