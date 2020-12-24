Росстат рассказал, насколько подорожал бензин в России

С января 2020 года розничные цены на бензин в России выросли на 2,4%, а вот цены производителей подскочили на 10,1%. Как сообщил Росстат, в ноябре потребительская цена увеличилась всего на 0,1%, а вот оптовые цены от производителей поползли вниз на 0,1%.

«За январь — ноябрь 2020 года розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5%», — сказано в отчете ведомства.

В ноябре потребительские цены на бензин превышали цены производителей в 2,3 раза. Больше всего топливо подорожало в Ингушетии — на 0,8%. Удорожание было зафиксировано еще в 20 регионах.

В Туве, наоборот, стоимость бензина упала на 1,6%. Снижение цен наблюдалось еще в 11 российских регионах.

Цена в Москве и Санкт-Петербурге выросла в ноябре на 0,1%.

Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов рассказал, как определить недолив бензина на заправке. Делимся лайфхаками.