Бензин в России назвали одним из самых дешевых в Европе

Топливо в России признали одним из самых дешевых в Европе. Страна занимает по этому показателю второе место, а по доступности бензина для населения оказалась в середине рейтинга.

Среднегодовая цена нефти в 2019 году снизилась впервые за три года, сообщило РИА «Новости». Подешевела, по сравнению с 2018-м, нефть марки Brent. Цена на нее снизилась на 9,2% — до 64,3 доллара за баррель. В 2020-м ее стоимость уже превышала цены на начало 2019-го. Из-за роста цен на сырье дороже стало и моторное топливо в большинстве европейских стран. Эксперты заметили, что доступность бензина для потребителей зависит как от цен, так и от доходов населения.

Рейтинг составили, основываясь на данных статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана брали декабрь 2019-го, для Норвегии — ноябрь 2019 года. Изменение цен рассматривали в национальной валюте стран.

Без привязки к заработной плате цены на бензин в абсолютных значениях ниже всего в Казахстане. Если пересчитать на рубли, то литр 95-го бензина стоит 27,7 рубля. Россия — на втором месте с 45,8 рубля за литр.

Стоимость топлива в России в 2019 году выросла незначительно. Этому способствовал демпферный механизм: нефтяные компании могут получить из бюджета компенсацию, если продавать бензин на внешнем рынке выгоднее, чем на внутреннем. В Росстате отметили, что, по сравнению с прошлым годом, цены на 95-й бензин и дизельное топливо в РФ поднялись на 1,7%.

Эксперты считают, что бензин в России в 2020 году подорожает не более чем на 3-4%. То есть не превысит инфляцию. Ситуация будет развиваться таким образом, если не произойдет какого-либо форс-мажора на мировом нефтяном рынке.

Белоруссия стала третьей по стоимости бензина среди европейских стран. Четвертое место досталось Украине. На остальных позициях рейтинга закрепились в основном страны Восточной Европы. Самый дорогой в пересчете на рубли бензин в Нидерландах: он стоит 117,7 рубля за литр.

Дизельное топливо дешевле всего в Казахстане — 44,8 рубля за литр. Россия здесь тоже вторая с показателем 48 рублей, а самое дорогое дизельное топливо продают в Швеции. В этой стране за литр придется заплатить 109 рублей. Больше 100 рублей оно стоит в Великобритании, Норвегии и Италии, а также во Франции, Бельгии и Финляндии.

По доступности бензина, которая основывается на среднемесячном заработке населения, Россия находится на 17-м месте, опередив многие государства Восточной Европы. Лидером рейтинга стал Люксембург. В нем цены на топливо относительно небольшие, а зарплаты, наоборот, одни из самых высоких в Европе. В первую пятерку вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. Украина по доступности бензина — на последнем месте.