Бензин в Москве продолжил дорожать двенадцатую неделю подряд

Цены на московских заправках растут на протяжении последних 12 недель, с середины декабря 2020 года. Такую оценку привел «Прайм», ссылаясь на статистику Московской топливной ассоциации.

На сайте ассоциации представлены данные с 1 по 9 марта. Согласно им, сильнее всего подорожал бензин марки Аи-98 — на 10 копеек. В среднем в Москве он стоит 55,83 рубля за литр.

За тот же период Аи-92 вырос в цене на восемь копеек — до 44,74 рубля за литр. На столько же увеличилась цена Аи-95, теперь он стоит 49,33 рубля.

Дизельное топливо непрерывно растет в цене восемь недель подряд, с января 2021 года. За период с 1 по 9 марта оно подорожало на пять копеек, до 48,94 рубля за литр.

Похожая ситуация складывается и в целом по России, где розничные цены на бензин растут восьмую неделю подряд, свидетельствуют данные портала «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК). За семь дней с 25 февраля по 4 марта топливо дорожало во всех регионах, уточнил «Финмаркет».

За этот период средние цены на бензин Аи-92 выросли на девять копеек — до 44,57 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 11 копеек — до 47,89 рубля за литр. Цены на зимнее дизельное топливо увеличились на семь копеек — до 49,38 рубля, на летнее дизтопливо — снизились на 31 копейку, составив 46,83 рубля за литр.