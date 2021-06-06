Цены на бензин в России в среднем поднимутся за лето на 1,5%. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, сообщило Ura.ru.

«У нас сейчас наступила пора высокого спроса, и, соответственно, это начинает стимулировать рост оптовых цен. Растут оптовые цены — это транслируется в розницу. Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать», — заявил аналитик.

По его словам, ситуация выходит за пределы коридоров, позволяющих что-либо регулировать. Летом цены вырастут приблизительно на 1,5%.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша уверен, что цены на бензин не вырастут выше инфляции.

«Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне», — отметил он.

Они потеряют в рознице, но при этом заработают на оптовых продажах. Заключены некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный, большого роста цен не предвидится, сказал Аркуша.

Однако Баженов не согласился с прогнозом главы РТС. Он напомнил, что цены уже обогнали инфляцию, поэтому не понял, о чем идет речь.

«В Российском топливном союзе толком не знают, как прогнозируется вся эта история. Они повторяют мантры регуляторов. У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз», — заявил он.

По словам руководителя аналитического центра, сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции, и они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен.