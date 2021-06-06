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    06 июня 2021, 18:13

    Бензин подорожает летом — прогноз

    Алена Макаренко

    Цены на бензин в России в среднем поднимутся за лето на 1,5%. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, сообщило Ura.ru.

    Бензин подорожает летом — прогноз

    «У нас сейчас наступила пора высокого спроса, и, соответственно, это начинает стимулировать рост оптовых цен. Растут оптовые цены — это транслируется в розницу. Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать», — заявил аналитик.

    По его словам, ситуация выходит за пределы коридоров, позволяющих что-либо регулировать. Летом цены вырастут приблизительно на 1,5%.

    Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша уверен, что цены на бензин не вырастут выше инфляции.

    «Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне», — отметил он.

    Они потеряют в рознице, но при этом заработают на оптовых продажах. Заключены некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный, большого роста цен не предвидится, сказал Аркуша.

    Однако Баженов не согласился с прогнозом главы РТС. Он напомнил, что цены уже обогнали инфляцию, поэтому не понял, о чем идет речь.

    «В Российском топливном союзе толком не знают, как прогнозируется вся эта история. Они повторяют мантры регуляторов. У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз», — заявил он.

    По словам руководителя аналитического центра, сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции, и они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен.